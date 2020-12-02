بيونتيك: سيُجرى تسليم لقاح كورونا لبريطانيا على الفور

لندن- (د ب أ):

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية المطورة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الألمانية بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" أن شحنات اللقاح ستُرسل إلى بريطانيا على الفور.

وقالت أوزليم توريتشي، كبيرة الأطباء والمؤسس المشارك في "بيونتيك" اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي: "لقد بدأنا على الفور عملية توصيل لقاحنا ونتوقع أن يتم طرح اللقاح في المملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين".

ومن المقرر أن تتلقى بريطانيا الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا الذي طورته شركتا "بيونتيك" و"فايزر"، والتي تبلغ 800 ألف جرعة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تصريحات لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية في لندن اليوم الأربعاء: "مع مطلع الأسبوع، سنبدأ برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في هذا البلد".

ووصف هانكوك نقل وتخزين اللقاح بأنه تحدٍ، حيث يتعين حفظه في درجة 70 تحت الصفر.

وأعلنت الهيئة البريطانية المنظمة للأدوية صباح اليوم منح موافقة طارئة للقاح كورونا من إنتاج "بيونتيك" و"فايزر". وتعتبر هذه أول موافقة ممنوحة للقاح "BNT162b2" على مستوى العالم. ويتعين إعطاء جرعتين لكل شخص.