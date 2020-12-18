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البنتاجون: السفن الحربية الأمريكية ستكون أكثر حزما في الرد على التجاوزات

07:51 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
البنتاجون: السفن الحربية الأمريكية ستكون أكثر حزما في الرد على التجاوزات

سفينة حربية أمريكية

وكالات:
حذر الجيش الأمريكي، الخميس، من أن سفنه الحربية ستكون "أكثر حزما" في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأمريكي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا "تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسية وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم".
وأضافت الوثيقة أن "قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي"، مشيرة إلى "عدوانيتها المتزايدة" بينما وصفت الصين بأنها "التهديد الاستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا".
ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأمريكية والصينية في أواخر أغسطس، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أمريكية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه.
وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبين وبروناي.
وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفنا إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل "حرية الملاحة".

السفن الحربية الأمريكية الجيش الأمريكي البنتاجون

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