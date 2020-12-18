أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الكويت: 3 حالات وفاة و إصابة 339 بفيروس كورونا

05:41 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
الكويت: 3 حالات وفاة و إصابة 339 بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147531 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 916 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 51 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 242 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 143355 حالة.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية

الخبر التالى:

رئيس وزراء سلوفاكيا يدخل حجرا صحيا بعد إصابته بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 123701

    عدد المصابين

  • 105919

    عدد المتعافين

  • 7015

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا