الكويت: 3 حالات وفاة و إصابة 339 بفيروس كورونا

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147531 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهم بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 916 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 51 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 242 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 143355 حالة.