الرئيس اليمني يعزي نظيره الجزائري في ضحايا تحطم مروحية
صنعاء - أ ش أ
بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لمواساته في ضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة والذي أودى بحياة ركابها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي عبر - في برقيته - عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس الجزائري وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم.
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