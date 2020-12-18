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موسكو: واشنطن طرحت شروطًا غير مقبولة لتمديد معاهدة "ستارت"

12:44 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
موسكو: واشنطن طرحت شروطًا غير مقبولة لتمديد معاهدة "ستارت"

سيرجي ريابكوف

موسكو - أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن واشنطن اقترحت عقد لقاءات حول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، لكنها طرحت شروطا غير مقبولة لتمديد المعاهدة.

وأضاف ريابكوف -تعليقا على تصريح مارشال بيلينجسلي، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الحد من التسلح- وفقا لقناة "روسيا اليوم": "يقول زملاؤنا في واشنطن إنهم عرضوا علينا خمس مرات للاجتماع لإتمام الصفقة، ونحن نقول إننا عرضنا 25 مرة الاتفاق وفقا للمخطط الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين، وقدمنا مقترحاتنا لهم بشكل مكتوب، لكن بدلا من قبول هذا المخطط البسيط والمفهوم، قاموا بطرح شروط إضافية غير مقبولة بالنسبة لنا".

وأكد أنه سيصبح من الممكن الاتفاق بسرعة، عندما تتخلى الولايات المتحدة عن طرح شروطها الإضافية، مشددا على أنه لا يوجد ما يدعو لعقد لقاءات بين الجانبين، إذا لم يتوفر مثل هذا الفهم.

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