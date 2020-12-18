باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 451 ألفا و494 حالة

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 451 ألفا و494 حالة، وذلك عقب تسجيل 2972 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9164 حالة، وذلك عقب تسجيل 84 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 399 ألفا و852 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.