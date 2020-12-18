باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 451 ألفا و494 حالة
إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 451 ألفا و494 حالة، وذلك عقب تسجيل 2972 حالة إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9164 حالة، وذلك عقب تسجيل 84 حالة وفاة جديدة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 399 ألفا و852 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
الخبر التالى:كوريا الجنوبية: العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا يتجاوز الألف لليوم الثالث على التوالي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان