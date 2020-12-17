الملك سلمان وترامب يناقشان هاتفيًا الأمن الإقليمي وحل الخلاف الخليجي

وكالات:

ناقش العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

فيما أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، أن ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبحثا الأمن الإقليمي وحل الخلاف الخليجي.