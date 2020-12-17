غرق 3 أطفال مصريين قبالة سواحل ليبيا

كتب – محمد عطايا:

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، إن الاطفال الثلاثة الذين عثر عليهم في ساحل غرب طرابلس، من عائلة مصرية كانت مهاجرة عبر البحر.

وأوضح المسؤول بحكومة الوفاق الليبية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخمس، أنه "بعد التواصل مع مستشفى الزاوية التعليمي والطب الشرعي اتضح أن الأطفال الثلاثة الذين وجدوا بساحل غرب طرابلس ماتوا غرقاً ولاتتجاوز أعمارهم 8 سنوات والأطفال من عائلة مصرية كانت مهاجرة عبر البحر وإلى الآن مصير الأب والأم مجهول".

وكانت فرق الإنقاذ في الهلال الأحمر الليبي، انتشلت الأربعاء، جثث أربعة أطفال بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية.

وقال حسن البي، من الهلال الأحمر الليبي في تصريح لوكالة فرانس برس، "وردنا بلاغ (الأربعاء) بغرق قارب يقل 30 شخصا قبالة ساحل بلدة المطرد (45 كيلومترا غرب طرابلس)، (..) وتم انتشال جثث أربعة أطفال ونقلهم إلى مستشفى الزاوية".

وأضاف البي "نتوقع استمرار خروج الجثث على ساحل المنطقة".

وتراوح أعمار الضحايا بين الخامسة والعاشرة. ورصدت بعض الأغطية على شاطئ المنطقة التي قذفت الأمواج الأطفال إليها، بحسب مصور وكالة فرانس برس. ولم تعرف جنسية الضحايا فيما لا يزال مصير الركاب الاخرين مجهولاً.