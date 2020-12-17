بوتين يتهم أمريكا باختلاق قصة القراصنة الروس

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية هم من ألف قصة القراصنة الروس.

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم الخميس تعليقا على اتهام بلاده بشن هجمات سيبرانية على مؤسسات أمريكية حيوية."

أعتقد أنه من الواضح أن من وصف هؤلاء القراصنة بالمجرمين المرتبطين بالمخابرات العسكرية الروسية، هم وزارة الخارجية وأجهزة المخابرات الأمريكية،فهم من ألف قصة القراصنة الروس، وبناءً على تعليماتهم تم فعل ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي : "ننطلق من فرضية أن الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة سوف يفهم ما يحدث، فهو شخص متمرس في السياسة الداخلية والخارجية، ونأمل أن يتم حل كل المشاكل أو بعضها في ظل الإدارة الجديدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أصبحت رهينة السياسة الأمريكية.