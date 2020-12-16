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الحريري للبطريرك الماروني: هدفنا وقف الانهيار وإعمار بيروت

10:18 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الحريري للبطريرك الماروني: هدفنا وقف الانهيار وإعمار بيروت

سعد الحريري

بيروت - (د ب أ)

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا بل وقف الانهيار.

وقال الحريري مساء اليوم الأربعاء، خلال زيارته لمقر البطريركية: "أبلغت غبطته أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا، ولا أن أكون أنا رئيس حكومة، إنما الهدف هو وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت".

وأشار إلى أن هذا الهدف لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان.

وأضاف: "وضعت غبطة البطريرك في جو التشكيلة التي قدمتها لفخامة الرئيس، والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبيا، ومن أهل النزاهة والكفاءة، وقادرين على القيام بالإصلاحات المتفق عليها".

وتابع الحريري "أكدت لغبطة البطريرك إصرارنا على معرفة الحقيقة، وتأكيدنا على حق جميع اللبنانيين، وبالدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات. في هذا الإطار، لا غطاء على أحد ولا تغطية لأحد".

وعن موضوع الحياد الذي طرحه البطريرك الراعي قال الحريري: "أنا مع الحياد، وسبق أن قلت أني مع الحياد"، مضيفًا: "لكنه أولاً بحاجة إلى توافق".

سعد الحريري مار بشارة بطرس إعمار بيروت

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