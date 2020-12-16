الجزائر تشارك في اجتماع وزراء دفاع مبادرة "5+5 دفاع"

الجزائر - (ا ش ا)

شاركت الجزائر اليوم في الاجتماع السادس عشر لوزراء دفاع الدول الأعضاء لمبادرة "5+5 دفاع" الذي عقد بواسطة الفيديو كونفرانس حيث ترأس هذه الجلسة، من العاصمة فاليتا الوزير المالطي للشؤون الداخلية و الأمن القومي وتطبيق القانون والذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمبادرة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني شارك في الاجتماع ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون وزير الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أنه خلال هذا الاجتماع تطرق الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في كلمته إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، وأكد التزام الجزائر بمبدأ التعاون في إطار مبادرة "5+5 دفاع".

وأوضح أن الجزائر ضمن استراتيجيتها الأمنية وأخذا بعين الاعتبار عدم الاستقرار الذي يلحق بغرب البحر المتوسط و بشريط الساحل الصحراوي، قد أقحم وسائل بشرية ومادية مهمة من أجل تأمين حدودها البرية والبحرية، كما تم كذلك وضع مسار تعاوني مع بعض البلدان الحدودية، وذلك تماشيًا مع مبادئ السياسة الخارجية للجزائر المتمثلة في عدم التدخل في شؤون الغير وفي إطار الشرعية الدولية.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة لدول المبادرة التي تضم، إلى جانب الجزائر، كل من فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، كما تم تقييم تنفيذ مخطط عمل المبادرة للسنة الجارية و اعتماد خطة عمل لسنة 2021.

وتوجت أعمال هذا الاجتماع بالمصادقة على البيان المشترك، الذي يحدد مجالات التعاون العسكري المتعدد الأطراف من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر المتوسط.