عمدة موسكو: أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية تلقوا لقاح "سبوتنيك-V"
روسيا - (ا ش ا)
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية قد تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضمن إطار حملة التطعيم المجانية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأعرب سوبيانين، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مجلس دوما العاصمة موسكو، حسبما نقلتها قناة "روسيا اليوم" عن أمله في أن يصبح التطعيم ضد الفيروس التاجي متاحًا لجميع سكان العاصمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن مصنعًا خاصًا بإنتاج اللقاح سيفتتح في مجمع "تيكنو بوليس موسكو" الاقتصادي في غضون أسابيع.
وصرح عمدة موسكو بأن نظام التأهب المرتفع الذي اعتمدته سلطات المدينة أصبح أنسب طريقة للتعامل مع تفشي العدوى، موضحا أن السلطات المحلية اقتنت حسب الخطط المطروحة أكثر من ثلاثة آلاف جهاز تنفس اصطناعي، ولذلك لم يضطر الأطباء، حتى عند ذروة الجائحة، إلى اتخاذ قرارات بشأن أي من المرضى سيتم إنقاذه.
وشدد سوبيانين على أن سلطات موسكو تمكنت من تقديم المساعدات الاجتماعية إلى كافة السكان المحتاجين خلال الجائحة، بالإضافة إلى دعم 49.5 ألف شركة ومؤسسة في القطاعات المتضررة، يصل عدد العاملين فيها إجمالا إلى 770 ألف شخص.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:بومبيو يدخل في حجر بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان