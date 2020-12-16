"بيونتيك" تتفق على توريد لقاح كورونا إلى الصين

ماينتس(ألمانيا)- (د ب أ):

اتفقت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات مع الصين أيضا على توريد لقاح كورونا.

وأعلنت الشركة في ماينتس غربي ألمانيا اليوم الأربعاء أن اتفاقها مع شريكتها الصينية فوسون فارما ينص على توريد 100 مليون جرعة في العام المقبل شريطة أن يتم التصريح به من السلطات الصينية المختصة.

كانت الشركتان قد أقرتا في مارس الماضي شراكة استراتيجية لتطوير مشترك وتسويق للقاح محتمل لكوفيد-19، يقوم على تقنية بيونتيك.

وأعلن رئيسا الشركتين، أوجو شاهين، و وو يفانج أن جهود التطوير المشتركة تؤكد أهمية التعاون العالمي في البحث.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية:" سندعم تسويق اللقاح في الصين شريطة أن يكون آمنا وفعالا".

وكانت الشركتان بدأتا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي المرحلة الثانية في دراسة لمرشح لقاح بيونتيك (بي إن تي 162 بي 2) في إقليم يانجسو الصيني بتجنيد 960 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و85 عاما، وتهدف البيانات التي تم جمعها إلى دعم طلب مستقبلي للحصول على تصريح للقاح في الصين.

كانت بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر أبرمتا عقود توريد مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا حيث أصدرت هذه الدول تصريح طارئ بتداول اللقاح لديها.