سلطنة عمان تسمح باستيراد لقاح فايزر للاستخدام في حالات الطوارئ

مسقط - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء أن سلطنة عمان سمحت باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك وفايزر للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقالت الوزارة إن التفويض يهدف إلى "تسهيل وتسريع" توفير اللقاح في البلاد لمن يبلغ سنهم 16 سنة فأكثر.

وأصدرت المديرية العامة للشؤون الصيدلانية والرقابة الدوائية الموافقة يوم الأحد بعد تقييم الدراسات التي قدمتها شركة فايزر منذ 26 نوفمبر حول فعالية اللقاح وسلامته.

ويبلغ عدد سكان عمان حوالي 5 ملايين نسمة، وسجلت البلاد أكثر من 126 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 1475 حالة وفاة.

ووافقت عدة دول في الشرق الأوسط على اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، وتم طرحه بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة.