أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

رئيس الوزراء الكويتي: لن ندخر جهدًا في حل الأزمة الخليجية

10:52 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
رئيس الوزراء الكويتي: لن ندخر جهدًا في حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصب

الكويت- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت لن تدخر جهدا في حل الأزمة الخليجية، مشددا على سعيها من أجل عودة العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي في القريب العاجل.

وشدد الشيخ صباح الخالد على إيمان الكويت بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزا، مؤكدا أن الحفاظ عليه، يعد مسئولية جماعية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة الكويتي، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

هذا المحتوى من

صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي حل الأزمة الخليجية

الخبر التالى:

إيران تدين بشدة العقوبات الأمريكية على تركيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا