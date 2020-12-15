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مسؤول سعودي: هناك موقف دولي مؤيد للمملكة ضد هجمات الحوثيين

12:57 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
مسؤول سعودي: هناك موقف دولي مؤيد للمملكة ضد هجمات الحوثيين

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب.
وشدد المعلمي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الفضائية مساء الاثنين، على أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا للسعودية ضد هجمات الميليشيا المدعومة من إيران.

وأضاف أن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي.

وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة، اعتبر في وقت سابق إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

وأوضح المعلمي أن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

واعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو "تصنيف عادل ومنصف وحقيقي"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

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عبدالله المعلمي الأمم المتحدة السعودية الإرهاب

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