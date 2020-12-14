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الخارجية تصدر بيانًا بشأن مستجدات واقعة المصريين المختطفين في نيجيريا

12:39 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
الخارجية تصدر بيانًا بشأن مستجدات واقعة المصريين المختطفين في نيجيريا

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأن السفارة المصرية بأبوجا تواصلت مع يحيي لاوال المستشار السياسي للرئيس النيجيري في إطار استمرار جهود أجهزة الدولة ومتابعة وزارة الخارجية للتطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن "ميلان" التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عددٍ من الجنسيات ومنهم مواطنان مصريان.

وقال عباس، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن السفارة أكدت للمسئول النيجيري حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنيّن المصرييّن المخطوفيّن، وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت.

وأوضح أن المسئول النيجيري أكد من جانبه بالفعل بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبراً عن أمله في التوصل لحل للأزمة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الخارجية أن السفارة تواصلت كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تواصل البحث عن المختطفين في نطاق ولايتي DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، براً وبحراً، علماً بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث.

كما يتم أيضاً التواصُل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري.

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وزارة الخارجية المصرية نيجيريا

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