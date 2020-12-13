الكويت ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
الكويت - (أ ش أ):
رحبت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد، بقرار الولايات المتحدة، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية، وتأتي انسجاما مع موقف الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.
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