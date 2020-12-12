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السفير الأمريكي في المغرب: اعتمدنا خريطة جديدة للمملكة تضم الصحراء الغربية (صور)

09:31 م السبت 12 ديسمبر 2020
السفير الأمريكي في المغرب: اعتمدنا خريطة جديدة للمملكة تضم الصحراء الغربية (صور)

المغرب

وكالات
أعلن السفير الأمريكي لدى المغرب، ديفيد فيشر، مساء اليوم السبت، أن واشنطن اعتمدت خريطة جديدة للملكة المغربية تضم الصحراء الغربية، حسبما ذكرت العربية.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الخميس الماضي التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

واليوم، أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي، حفيظ العلمي، أن الوزارة ستبدأ اتصالاتها بالمستثمرين الإسرائيليين، خاصة من الأصول المغربية، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار في الصحراء.

وأكد الوزير أن الاتصالات ستنطلق بداية من الاثنين المقبل، وستشمل "جميع المستثمرين المغاربة الإسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

المغرب ديفيد فيشر أمريكا

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