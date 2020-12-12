مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد

وكالات:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل ضابط بالجيش العراقي، وإصابة آخر، إثر انفجار عبوة ناسفة، في بلدة قراج، التي تقع ضمن محافظة أربيل شمال العراق، لكنها تدار من قبل محافظة نينوى.

وقال بيان صادر عن الخلية، اليوم السبت، "شرعت قوة من الفوج الثالث باللواء 52 مشاة، بإمرة مقدم اللواء ويرافقه ضباط استخبارات اللواء بواجب تطهير وتفتيش والبحث عن الخلايا الإرهابية والأوكار والأسلحة والمعدات ومصادرتها وإلقاء القبض على المطلوبين في جبل كراو ضمن ناحية القراچ لفرض الأمن هناك، وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة على القوة المنفذة للواجب، مما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة ملازم أول وإصابة ضابط آخر وتعرضت القوة إلى إطلاق نار مباشر من إحدى الانفاق في الجبل".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وكان وزير الدفاع الأميركي بالإنابة، كريستوفر ميلر، أعلن أنه بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2021، سينخفض عدد الجنود الأميركيين في العراق من 3 آلاف إلى 2.5 ألف فرد.

كما أفادت وسائل إعلام عدة بأن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، تلقت أوامر للإسراع بسحب القوات من أفغانستان والعراق حتى مراسم التنصيب المتوقع للرئيس المنتخب الجديد، جو بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير القادم.

وتقول بغداد إنها تمتلك الإمكانيات العسكرية لتعويض خروج القوات الأجنبية، وبينها الأميركية، من العراق، لكنها تشير إلى حاجتها إلى التعاون الاستخباراتي والتدريب والتسليح مع الدول الأخرى.