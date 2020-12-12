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مسؤول أوروبي: سفراء التكتل يعقدون اجتماعًا حول بريكست غدًا

06:40 م السبت 12 ديسمبر 2020
مسؤول أوروبي: سفراء التكتل يعقدون اجتماعًا حول بريكست غدًا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

يخطط سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بشكل مبدئي لعقد اجتماع لمناقشة أحدث المستجدات في محادثات الاتفاق التجاري مع بريطانيا في بروكسل بعد ظهر غد الأحد، حسبما ذكر مصدر مطلع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه من المرجح أن يطلع مفاوضو المفوضية الأوروبية السفراء قبل الموعد النهائي مساء الأحد، وهو الوقت الذي ستقرر فيه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أم لا.

وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لأن الخطط خاصة، ولم يتم ترتيب الاجتماع بعد.

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