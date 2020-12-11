‏الكونجرس الأمريكي يجيز فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس 400"

وكالات:

أجاز الكونجرس الأمريكي، فرض عقوبات على تركيا على خلفية اقتنائها لمنظومة الصواريخ الروسية "إس 400".

‏ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.

ومن المقرر فرض العقوبات تحت "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA) الصادر في عام 2017، والذي تم فرض عقوبات بموجبه على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي تسببت بالتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث أعلنت الأخيرة عن إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية المتطورة.