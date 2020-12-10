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أكثر من 150 ألف شخص في روسيا تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V"

03:13 م الخميس 10 ديسمبر 2020
أكثر من 150 ألف شخص في روسيا تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V"

لقاح كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن ألكسندر جينتسبورج مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أن أكثر من 150 ألف شخص في روسيا قد تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس "كورونا".

وقال جينتسبورج - في مقابلة صحفية اليوم الخميس مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الناطقة بالروسية - "لقد حصل على هذا اللقاح حتى الآن أكثر من 150 ألفا من المواطنين الروس".. مضيفا "أن هذا هو أكبر عدد لأشخاص تم تطعيمهم باللقاح ضد "كوفيد - 19"، مقارنة بأي بلد آخر في العالم باستخدام أي لقاح آخر مشابه".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل هذا اللقاح كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر غسطس الماضي.

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لقاح سبوتنيك ــ V ألكسندر جينتسبورج موسكو فيروس كورونا

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