هجوم إلكتروني يستهدف بيانات لشركتي "فايزر" و"بيونتك"
أمستردام - (د ب أ):
تعرضت بيانات من شركتي الأدوية "فايزر" و"بيونتك" للاستهداف كجزء من هجوم إلكتروني على الوكالة الطبية الأوروبية في أمستردام، بحسب ما أعلنته الشركتان في بيان مشترك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد إطلاعهما على الأمر من جانب الوكالة.
وبحسب البيان فإنه "تم الوصول بشكل غير قانوني إلى بعض الوثائق ذات الصلة بالطرح التنظيمي للقاح المرشح لكوفيد 19 من جانب فايزر وبيونتك (بي إن تي 162 بي 2) المخزنة في خادم الوكالة الطبية الأوروبية".
وأكدت الشركتان أن أنظمتهما لم تتعرض للهجوم. وأشارتا إلى أنه على حد علمهما لم يتم الوصول إلى أي بيانات عن الموضوعات ذات الصلة بالاختبارات.
وأبلغت الوكالة الشركتين أن الهجوم لم يؤثر على إجراءات الموافقة على اللقاح.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
119702
عدد المصابين
-
104074
عدد المتعافين
-
6832
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
68475177
عدد المصابين
-
47348848
عدد المتعافين
-
1560948
عدد الوفيات
إعلان