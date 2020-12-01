أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب عمرو دياب منع أحمد مرتضى شيكابالا مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الفيضانات في فيتنام تقتل 5 أشخاص على الأقل

05:18 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
الفيضانات في فيتنام تقتل 5 أشخاص على الأقل

الفيضانات في فيتنام

هانوي - (د ب أ)

أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة مستمرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في وسط فيتنام.

وقالت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ فى فيتنام إن الضحايا بينهم أب وابنتاه، وعمرهما 8 و11 عامًا، وقد جرفتهم المياه جميعا أثناء الخوض في مجرى مائى مساء أمس الاثنين. وتم العثور على جثثهم على بعد كيلومتر واحد من المجرى المائي.

وعثرت السلطات في إقليم لام دونج بالمرتفعات الوسطى، على جثة واحدة لسائحة من اثنتين من السائحات كانت قد جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة أثناء عبورهما جسرًا معلقًا فوق أحد الأنهار أمس الأول الأحد. وتبحث فرق الإنقاذ عن السائحة الأخرى المفقودة.

وفى منطقة أخرى تعرضت امرأة للصعق الكهربائي عندما غمرت مياه الفيضانات منزلها في إقليم خانه هوا، وذلك حسبما ذكرت السلطات المحلية.

الفيضانات في فيتنام السلطات الفيتنامية أمطار غزيرة

الخبر التالى:

ماكرون: حملة تلقيح ضد كورونا لجميع الفرنسيين بين شهري أبريل ويونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الزمالك 0-0 طلائع الجيش.. هدف ملغي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا