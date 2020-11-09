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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 50.5 مليون

11:15 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 50.5 مليون

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 50.5 مليون حتى ظهر اليوم الاثنين حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 13:40 بالتوقيت العالمي، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 50 مليونًا، و523 ألفًا و502 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 33 مليونًا، بينما بلغ عدد الوفيات المليون و258 ألفًا و109 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا والمكسيك وإيطاليا وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز كوفيد19

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  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

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