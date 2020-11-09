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رئيس وزراء السويد ينهي عزلته الذاتية بعد سلبية اختبار كورونا

09:25 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
رئيس وزراء السويد ينهي عزلته الذاتية بعد سلبية اختبار كورونا

رئيس الوزراء السويدي

ستوكهولم - (د ب ا)

قال متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الاثنين، إن لوفين مصابا بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا وقد أنهى عزلته الذاتية.

وكتب لوفين الأسبوع الماضي في منشور على فيسبوك أنه وزوجته اولا، كانا في عزلة ذاتية وكان يعمل عن بعد إثر علمه أن شخصا من المحيطين به كان على مخالطا بشكل وثيق لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن لوفين تمكن من العودة إلى العمل بناء على نصيحة طبيبه ونتيجة الاختبار السلبية. كما جاءت نتيجة اختبار زوجة رئيس الوزراء سلبية.

وقال لوفين في منشوره إن الحادث كان بمثابة تذكير بضرورة توخي الحيطة والاستجابة للتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية لوقف انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوفين قوله أمس الأحد: "أشعر أنني بحالة جيدة" مضيفا أنه ليس لديه أعراض.

تظهر أحدث الأرقام أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة سجلت حوالي 146400 إصابة و 6022 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس .

رئيس الوزراء السويدي كوفيد -19 فيروس كورونا

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