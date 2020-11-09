ألمانيا تعلن استخدام لقاح أثبت فاعليته لمكافحة فيروس كورونا
برلين - (أ ش أ):
أعلنت شركة (بيونتك) الألمانية وشريكتها الأمريكية (فيزر) النجاح في استخدام لقاح أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقالت الشركة الألمانية- في بيان- أن اللقاح يحمي بنسبة أكثر من 90 بالمائة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خلال الاختبارات لم ترد أنباء عن "مخاوف عرضية خطيرة"، لذا سيتم مواصلة الدراسة كما هو مخطط لها لجمع المزيد من "بيانات السلامة والفعالية".
ً وفرضت ألمانيا اعتبارا من أمس حجرا صحيا إلزاميا على جميع العائدين إليها من مناطق الخطر الواردة بقائمة معهد روبرت كوخ (RKI)، لمدة عشرة أيام، وبعد اليوم الخامس من الحجر الصحي يمكن إجراء فحص كورونا، وإذا كانت نتيجة الفحص سلبية فيمكن للشخص الخروج من العزلة الذاتية مبكرًا، أي قبل انتهاء اليوم العاشر ويجب الاحتفاظ بالفحص لمدة عشرة أيام بعد الاختبار وتقديمه إلى السلطة المختصة عند الطلب، وتصل غرامة مخالفة تلك التعليمات إلى 25 ألف يورو.
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