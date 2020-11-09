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فايزر تُعلن عن لقاح تجريبي يحمي من كورونا بنسبة تتجاوز 90 %

02:36 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
فايزر تُعلن عن لقاح تجريبي يحمي من كورونا بنسبة تتجاوز 90 %

لقاح كورونا

وكالات:

أعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد.

وقالت الشركتان، اليوم لاثنين، إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحوا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد-19 الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.

لقاح كورونا شركة فايزر للأدوية الأمريكية شركة بيونتيك الألمانية فيروس كورونا

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