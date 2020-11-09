فايزر تُعلن عن لقاح تجريبي يحمي من كورونا بنسبة تتجاوز 90 %
وكالات:
أعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد.
وقالت الشركتان، اليوم لاثنين، إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحوا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد-19 الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.
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