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الصحة العالمية: فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ العادية

02:30 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
الصحة العالمية: فيروس كورونا تجاوز حدود حالة الطوارئ العادية

تيدروس أدهانوم

جنيف - أ ش أ

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.

وأضاف جيبريسوس - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد - 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

وشدد على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد "كوفيد - 19" على أنه منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.

وأوضح أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الجابون وتوجو، وحمى الشيكونجونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.

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تيدروس أدهانوم فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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