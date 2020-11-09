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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم على منتجات أمريكية

12:56 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم على منتجات أمريكية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية في إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتي تصنيع الطائرات "إيرباص" و"بوينج " .

وقال "فالديس دومبروفسكيس" نائب رئيس المفوضية الأوروبية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين- إن منظمة التجارة العالمية اصدرت حكما بشأن قضية "بوينج" والذي يسمح للاتحاد الاوروبي بفرض رسوم جمركية.. مضيفا أن "هذا ما سنفعله".

يذكر أن الحكم الذي صدر منتصف شهر أكتوبر الماضي للاتحاد الأوروبي تسمح بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من أمريكا بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات.

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Asha
لاتحاد الأوروبي بروكسل منتجات أمريكية

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