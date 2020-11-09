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بلجيكا: الوضع الصحي في البلاد لا يزال صعبا للغاية بسبب كورونا

11:53 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
بلجيكا: الوضع الصحي في البلاد لا يزال صعبا للغاية بسبب كورونا

فيروس كورونا في بلجيكا

بروكسل - أ ش أ

أعلن رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو" أن الوضع الصحي في البلاد لايزال "صعبا للغاية" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الحكومة البلجيكية - في حوار لبرنامج بقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الإثنين - "إن هناك بعض الأرقام التي تشير إلى الانخفاض الطفيف في عدد الحالات المصابة بالوباء وذلك لأول مرة في بلجيكا، لكن لايزال الضغط على المستشفيات مرتفعا للغاية".

وأكد "دي كرو" أنه من السابق لآوانه الحديث عن الوصول إلى ذروة الوباء.. وناشد الجميع إلى مواصلة احترام الإجراءات الإحترازية المتبعة ومنها العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا والحفاظ على مسافة وارتداء الأقنعة (الكمامات).

واضاف أن موسم الأعياد القادم سيكون مختلفا عن العام الماضي وأنه من المستحيل حاليا تحديد الإجراءات التي ستكون سارية المفعول في ذلك الوقت.. مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب الوضع في المدارس.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الحكومة البلجيكية بإعادة تقييم الإجراءات المفروضة في البلاد نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وكانت بلجيكا قد سجلت أمس /الأحد/ 6124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث سجلت أكثر من 10.512 بين 29 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 35% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

هذا المحتوى من

Asha
ألكسندر دي كرو بلجيكا فيروس كورونا

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