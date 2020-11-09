أذربيجان تنفي استهداف المدنيين في صراع قره باغ

موسكو - (د ب أ):

أكدت القوات المسلحة الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أنها تتجنب إطلاق النار على أهداف أو بنية تحتية مدنية، مع استمرار القتال في الأجزاء التي يسيطر عليها الجانب الأرميني في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع عبر تويتر: "الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المستوطنات والبنية التحتية المدنية".

كما ذكرت الوزارة في تغريدة، مستخدمة الاسم الأذربيجاني لـ"ستيباناكيرت"، عاصمة المنطقة، أن "المعلومات المزعومة من الجانب الأرميني حول قصف جيش أذربيجان لخانكندي هي هراء وأنباء أرمينية مزيفة".

واتهمت السلطات الأرمينية القوات الأذربيجانية باستهداف العاصمة والتسبب في سقوط ضحايا. وقالت أذربيجان في العطلة الأسبوعية إنها سيطرت على بلدة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي كانت محور القتال في الأسابيع الأخيرة.

وتخوض أرمينيا وجارتها أذربيجان قتالا عنيفا منذ أكثر من شهر مع تقدم الجيش الأذربيجاني في الأجزاء التي تسيطر عليها أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وتسيطر قوات أرمينية على قره باغ، إلا أن الأمم المتحدة تعترف بها كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

ونزح عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال الأحدث الذي بدأ في أواخر سبتمبر.

ومع مقتل أكثر من ألف شخص في موجة التصعيد الحالية، تكون هذه الموجة هي الأكثر دموية منذ الحرب التي اندلعت بين البلدين في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي مع تحولهما إلى دولتين مستقلتين بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.