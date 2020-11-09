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جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا إلى 237 ألفا و425 حالة

07:28 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا إلى 237 ألفا و425 حالة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 9 ملايين و926 ألفا و622 حالة.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 237 ألفا و425 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
أمريكا جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا حالات وفيات

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