جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في أمريكا إلى 237 ألفا و425 حالة
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 9 ملايين و926 ألفا و622 حالة.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 237 ألفا و425 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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