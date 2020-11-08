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السودان يؤكد الاهتمام بالمواطنين العائدين والمهجرين من الجنوب

04:22 م الأحد 08 نوفمبر 2020
السودان يؤكد الاهتمام بالمواطنين العائدين والمهجرين من الجنوب

الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسو

الخرطوم - أ ش أ

أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اهتمام الدولة بشريحة السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان، وضمان حقوقهم وتوفير كافة الخدمات الضرورية لهم.

وتقدم تاور - خلال مخاطبته اليوم تدشين عملية معالجة الرقم الوطني للعائدين من دولة جنوب السودان - بالاعتذار عما لحق بهذه الشريحة من ضرر بسبب سياسات النظام البائد، قائلا "أنتم لستم عبئا على الدولة بل مكسبا لها، وينبغي علينا تلبية كافة مطالبكم وتأمين حقوقكم".

وأشار إلى أن النظام البائد حرم هذه الشريحة من السودانيين من أبسط حقوقها، مضيفا أنه سيتم رد الاعتبار لهذه الشريحة التي قدمت نموذجا للتعايش والتواصل مع دولة جنوب السودان من خلال القيم والمبادئ.

ونوه بالدور الذي لعبته هذه الشريحة في تعزيز العلاقات الممتدة مع دولة جنوب السودان عبر صلات المصاهرة والتواصل والتعاون والتبادل الثقافي القائم على القيم الإنسانية الدينية والتراث والتقاليد السودانية المعروفة، مؤكدا التزام الحكومة بمعالجة كافة أوجه الضرر التي لحقت بالعائدين فيما يتعلق بالوظائف في الخدمة المدنية والتعليم والصحة وغيرها من حقوق المواطنة.

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صديق تاور مجلس السيادة الانتقالي بالسودان جنوب السودان

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