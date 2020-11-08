اليابان تعلن رسميًا الأمير أكيشينو وليًا للعهد

طوكيو- (د ب أ):

أعلنت اليابان رسميًا، الأحد، فوميهيتو، المعروف أيضًا باسم الأمير أكيشينو، وليًا للعهد، وذلك بعد عام ونصف من تولي شقيقه الأكبر، ناروهيتو منصب امبراطور البلاد، خلفا لوالده أكيهيتو.

وفي مراسم أقيمت في القصر الامبراطوري في طوكيو، أعلن الامبراطور ناروهيتو الذي اعتلى العرش في مايو 2019، أن الأمير، أكيشينو هو ولي عهد البلاد.

وقال ولي العهد (54 عاما) الذي كان يرتدي ملابس برتقالية تقليدية، أمام والده الامبراطور(60 عاما) والامبراطورة ماساكو "أفكر بصدق في مسؤولياتي كولي العهد وسأقوم بواجبي".

وكان من المقرر أن تقام المراسم في بادئ الأمر في أبريل الماضي، لكن تأجلت بسبب وباء فيروس كورونا. وكان معظم الحاضرين، الأحد، يرتدون كمامات.

ولا يسمح لأيكو، وهي الطفلة الوحيدة للزوجين الامبراطوريين بأن ترث العرش، حيث أن الذكور فقط يمكنهم القيام بذلك بموجب قانون البلاط الامبراطوري.

وليس لدى اليابان أي خطط لتغيير القانون للسماح للنساء بأن يعتلين العرش، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن الكثير من اليابانيين يؤيدون تلك الخطوة.

في أبريل 2019، تخلى أكيهيتو عن العرش، لينهي فترة حكم استمرت 30 عاما مع أول تنازل عن العرش في اليابان العرش منذ 202 عام.