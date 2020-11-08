بعد قليل.. كلمة لجو بايدن بعد إعلان فوزه بالانتخابات الأمريكية

من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، كلمة بعد قليل عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تداول وسائل الإعلام الكبرى خبر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأكثر من ٢٧٠ صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، صح تلك الأنباء وفوز جو بايدن في الانتخابات.

وقال المجلس الوطني لنزاهة الانتخابات في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني: "هناك الآن فائز واضح في السباق الرئاسي وهو جو بايدن، ويمكننا جميعًا أن نفخر بالطريقة التي أجرينا بها الانتخابات".