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مباحثات مصرية فرنسية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية

07:27 م السبت 07 نوفمبر 2020
مباحثات مصرية فرنسية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غداً الأحد جلسة مباحثات مع جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التى تربط بين القاهرة وباريس وسبل تعزيزها في المجالات شتى إلى جانب التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، من بينها مكافحة الارهاب والملفات الآنية، ومن بينها الوضع في سوريا وليبيا.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات التى تعقد بقصر التحرير.

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الخارجية المصرية الخارجية الفرنسية جون إيف لودريان سامح شكري

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