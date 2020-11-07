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جو بايدن: سأتغلب على ترامب

07:09 ص السبت 07 نوفمبر 2020
جو بايدن: سأتغلب على ترامب

جو بايدن

قال المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، إنه سيتغلب على الرئيس دونالد ترامب في السباق الانتخابي وسيحقق أغلبية كبيرة، بحسب بس بي سي.

وشدد بايدن في كلمة له على أن حملته حصدت "75 مليون صوت وهو أعلى عدد يحصل عليه مرشح رئاسي في تاريخ البلاد".

ورغم أن بايدن لم يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، إلا أنه تعهد بالعمل منذ "اليوم الأول" لوضع حد للأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات فرز الأصوات في عدد من الولايات الحاسمة والتي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي على الرئيس الجمهوري.

جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية 2020 المرشح الديمقراطي

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