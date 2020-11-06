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ماذا قالت تركيا عن الانتخابات الأمريكية؟

03:48 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
ماذا قالت تركيا عن الانتخابات الأمريكية؟

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو

وكالات:

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن قناعته بأن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مهما كانت، لن تؤثر على العلاقات بين الدولتين، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" المنعقد في ولاية أنطاليا جنوب تركيا: "ننظر إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة على أنها فوق الأحزاب".

وأكد الوزير التركي أن أنقرة، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية، ستتعامل مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة كما تتعامل مع أي دولة أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية تعزيز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السباق الانتخابي.

الخارجية التركية الانتخابات الأمريكية جاويش أوغلو

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