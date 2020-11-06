أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

للمرة الأولى.. رحلة تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

03:25 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
للمرة الأولى.. رحلة تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

الطيران الإسرائيلية

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رحلة تجارية إسرائيلية ستمر لأول مرة عبر أجواء السودان، ويأتي ذلك عقب توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرحلة ستنطلق يوم الأحد المقبل من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، والرحلة ستتم بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال"، وستنقل الرحلة 153 مواطنا من أوغندا للمشاركة في تدريب بالزراعة في إسرائيل.

ووفقا للصحيفة ستكون هذه أول رحلة تجارية لطائرة مسجلة في إسرائيل تعبر أجواء إسرائيل، مشيرة إلى أن الرحلة ستستغرق فترة زمنية أقل بنصف ساعة بفضل عبورها أجواء السودان.

كما ستكون هناك رحلة تاريخية أخرى عبر أجواء السودان لشركة الطيران الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل، وهذه المرة إلى عاصمة كمبوديا بنوم بنه، وفي هذه الرحلة سيصل إلى إسرائيل حوالي 250 متدربا في الزراعة.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

إسرائيل السودان مطار بن غوريون شركة الطيران الإسرائيلية الولايات المتحدة

الخبر التالى:

النمسا تغلق مساجد متطرفة بعد هجوم فيينا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستجدات الانتخابات الأمريكية| ترامب يزعم وجود "خداع".. وبايدن يدعو للهدوء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا