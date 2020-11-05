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حملة بايدن: البيانات التي لدينا تُظهر أن بايدن هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة

07:14 م الخميس 05 نوفمبر 2020
حملة بايدن: البيانات التي لدينا تُظهر أن بايدن هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة

المُرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن

وكالات:

قالت جنيفر أومالي، مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن البيانات التي لديهم تُظهر أن بايدن هو الرئيس المُقبل للولايات المتحدة.

وأعربت عن ثقة الحملة في الفوز في جميع الولايات غير المحسومة، لافتة إلى أنه لا يزال هناك ما بين 500 ألف و700 ألف صوت لم تفرز بعد في بنسيلفانيا، وهي أحد الولايات الرئيسية والحاسمة في الانتخابات.

وتعليقًا على دعوات الرئيس الأمريكي بوقف فرز الأصوات، قالت أومالي:"ترامب يريد منع عد أصوات الناخبين والدعاوى القضائية ليست إلا للتشتيت ولتأخير أمر لا مفر منه".

جو بايدن حملة بايدن الانتخابات الأمريكية

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