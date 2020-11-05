حاولوا عبور قناة للصرف الصحي.. مقتل 4 مغاربة تسللوا نحو مليلية الإسباني

الرباط- (أ ف ب):

لقي أربعة شبان مغاربة حتفهم إثر محاولتهم عبور قناة للصرف الصحي من ميناء بني أنصار نحو جيب مليلية الإسباني المجاور في شمال المغرب، وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية الخميس.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن مصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث الأربعاء لتعثر على جثث ثلاث ضحايا داخل القناة، بينما نقل شخص رابع إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.

ولم يتم تحديد أعمار الضحايا.

وأوضح المصدر أن هذه ليست أول محاولة للهجرة غير النظامية إلى مليلية عبر هذه القناة.

ويمثل جيبا مليلية وسبتة الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، ويخضعان لحراسة مشددة لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يحيط بهما.

وما تزال المعابر الحدودية نحو المدينتين مغلقة منذ مارس للتصدي لوباء كوفيد-19، ما يحرم على الخصوص آلاف المغاربة العاملين هناك من مصدر رزقهم.

فيما أعيد عدد كبير من المغاربة الذين كانوا عالقين في المدينتين بعد إغلاق الحدود، إلى المغرب على دفعات منذ أيار/مايو.

وتراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا السواحل الإسبانية إلى النصف خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام 2020، بالمقارنة مع العام الماضي. وبات الجزائريون يمثلون ثلثي الواصلين ويليهم المغاربة والمهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب وكالة "فرنتكس" الحدودية الأوروبية.