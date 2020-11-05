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الرئيس العراقي يصدق على قانون الانتخابات بصيغته الحالية

03:30 م الخميس 05 نوفمبر 2020
الرئيس العراقي يصدق على قانون الانتخابات بصيغته الحالية

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - أ ش أ

صادق رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات بصيغته الحالية.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية في خبر عاجل، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق، اليوم الخميس، على قانون الانتخابات".

وكانت الحكومة العراقية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد، ويحق لنحو 26 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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برهم صالح العراق قانون الانتخابات

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