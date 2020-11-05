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الصحة الإماراتية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:56 م الخميس 05 نوفمبر 2020
الصحة الإماراتية: تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات 138 ألفا و599 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أنه تم إجراء أكثر من 131 ألف فحص خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، وكشف عن تسجيل 1289 إصابة.

وأشارت إلى شفاء 1135 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 136 ألفا و118 حالة ، بينما توفي 3 أشخاص، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات 508 حالات.

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