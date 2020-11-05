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الدفاع الأذربيجانية: أرمينيا قصفت قرية قرب منطقة العمليات العسكرية في قره باغ

11:30 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الدفاع الأذربيجانية: أرمينيا قصفت قرية قرب منطقة العمليات العسكرية في قره باغ

أرشيفية

باكو - أ ش أ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية بإن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت 4 قذائف على قرية (جيامدينلي) التابعة لمنطقة أججابادين، الواقعة بالقرب من منطقة العمليات العسكرية في قره باغ.

وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذرية - في بيان، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس - "أنه قامت الوحدات الفرعية للقوات المسلحة الأرمينية بشكل دوري بقصف المناطق الآهلة بالسكان في منطقتي غيرانبوي وترتر. وأطلقت أرمينيا 4 قذائف على قرية جيامدينلي التابعة لمنطقة أججابادين".

يشار إلى أنه تعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم 9 أكتوبر الماضي، أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناجورنو قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

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وزارة الدفاع الأذربيجانية باكو أرمينيا العمليات العسكرية

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