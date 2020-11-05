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البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الأمريكية: لم نرصد مخالفات بولاية بنسلفانيا

07:26 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الأمريكية: لم نرصد مخالفات بولاية بنسلفانيا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
قالت أورسولا جاسك، رئيسة بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأمريكية، إن مراقبي البعثة لم يرصدوا وقوع أي مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية بنسلفانيا.
وأضافت جاسك، في تصريح خاص لقناة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم الخميس، "لم نعثر على دليل على وجود مخالفات منهجية في معالجة بطاقات الاقتراع البريدية"، مشيرة إلى أن مزاعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب حول حدوث مخالفات خلال الانتخابات لصالح منافسه جو بايدن ليس لها أساس، وتسببت في تقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، معربة عن أملها في أن يساعد عملها في استعادة الثقة بالنظام.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشهد منافسة حامية بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية أورسولا جاسك منظمة الأمن والتعاون مراقبة الانتخابات الأمريكية بنسلفانيا

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