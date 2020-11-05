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نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات الرئاسية

12:35 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
نجل ترامب يتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب وابنه إريك

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اتهم إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بتزوير الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها والده مع جو بايدن نائب، المرشح الديموقراطي في الانتخابات الأمريكية، ونائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال إريك، في تصريح نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، "يعرف الديمقراطيون أن السبيل الوحيد للفوز في هذه الانتخابات هو الغش في ولاية بنسلفانيا .. هذا احتيال مطلق"، مضيفًا أن الحملة الانتخابية لوالده سترفع دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا بسبب ما وصفه ب "الفساد المستشري".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن، فيما تعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، حيث يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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