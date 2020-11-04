إصابة وزير العدل الدنماركي بفيروس كورونا

كوبنهاجن- (د ب أ):

أظهرت الفحوص إصابة وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، بفيروس كورونا، ليضاف اسمه بذلك إلى مجموعة من نواب البرلمان في البلاد، الذين أصيبوا بالمرض في الأيام الأخيرة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء.

وكان هيكروب، الذي كشف عن حالته في منشور عبر فيسبوك، حضر اجتماعا مع رئيسة الوزراء، ميت فريديريكسن، الأسبوع الماضي.

وأرجأت رئيسة الوزراء جلسة للإجابة على أسئلة كان من المقرر أن تشارك فيها بالبرلمان أمس الثلاثاء، وستجري اختبارات في أقرب وقت ممكن، طبقا لبيان.

ويخضع 13 من 20 وزيرا لحجر صحي ذاتي الآن، ترقبا ل نتائج الاختبارات.

وسجلت الدنمارك رقما قياسيا في حالات الإصابات اليومية الجديدة بكورونا، بلغ 1353 ، أمس الثلاثاء.