في أول انتكاسة لترامب.. أسوشيتد برس: بايدن يفوز في ولاية أريزونا

وكالات:

أفادت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية أريزونا، حاصدًا بذلك 11 صوتًا من المجمع الانتخابي بالولاية الجنوبية التي ظلت معقلا للجمهوريين لعقود، في أول انتكاسة للرئيس دونالد ترامب.

ولم تصوت أريزونا لأي مرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، منذ فوز بيل كلينتون بها في عام 1996، وكان وقتذاك أول مرشح ديمقراطي يفوز بالولاية منذ هاري ترومان.

وفي سباق هذا العام، كانت من بين الولايات المتأرجحة، رغم أنها ظلت ولاية جمهورية لوقت طويل.

وأظهرت استطلاعات الرأي، قبل يوم الحسم، تقدم بايدن بفارق ضئيل على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في أريزونا وولايات رئيسية أخرى، مثل فلوريدا ونورث كارولينا وجورجيا.

ونظرا لأهميتها في معركة الرئاسة هذا العام، أقام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، السيناتورة كامالا هاريس، تجمعات انتخابية عدة فيها، قبل أيام من يوم الاقتراع، وطرق موظفو الحملتين الأبواب لحث الناخبين على التصويت لمرشحيهم.

وتتغير اتجاهات الناخبين في أريزونا مع تزايد أعداد المتحدرين من دول أمريكا اللاتينية، وتدفق مواطنين من كاليفورنيا الأكثر ليبرالية، وفق أسوشيتد برس.

ويثمن الناخبون المحافظون جهود ترامب في فرض قيود على الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك، لكن خلافه مع سناتور الولاية الراحل، جون ماكين، أثر على حظوظه فيها، وأعلنت أرملة ماكين، سيندي، تأييدها لبايدن.

وتشهد ولاية فلوريدا، التي تمتلك 29 صوتًا في المجمع الانتخابي وتعتبر من الولايات المتأرجحة، منافسة محتدمة بين المرشحين، وتشير التوقعات إلى تقدم ترامب فيها.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة، قبل موعد الانتخابات، تجنبًا الوقوف في طوابير، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.